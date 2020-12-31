سيميوني: أتلتيكو مدريد حقق الفوز على خيتافي رغم حالته الفنية السيئة

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال دييجو سيميوني، المدير الفني لفريق أتلتيكو مدريد، إن فريقه حقق فوزا صعبا على خيتافي بهدف دون رد بالرغم من مرور فريقه بحالة فنية سيئة.
وأكد سيميوني بعد 500 مباراة له مع الروخيبلانكوس أنه لا يزال يفكر في كل مباراة على حدة، وكل لقاء كما لو كان الأخير.
وأضاف: من الواضح أنه ليس من السهل الحفاظ على الانتظام والاستقرار في جميع المباريات، والاستحواذ والضغط وتسجيل الأهداف وتقديم أداء قوي، لأن المنافس لديه حوافز، لأنه ينافس بنفس الطريقة التي نفعلها.
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