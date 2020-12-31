شكرا لقرائتكم خبر عن قطار ريال مدريد يتعطل أمام إلتشي في الليجا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - سقط فريق ريال مدريد في فخ التعادل الإيجابي (1-1) أمام إلتشي، خلال مواجهة الفريقين، مساء الأربعاء، في إطار منافسات الجولة 16 من الليجا.

سجل لريال مدريد، لوكا مودريتش في الدقيقة 20، بينما سجل فيدل تشافيز، هدف إلتشي من ركلة جزاء في الدقيقة 52.

وبهذا التعادل، رفع ريال مدريد رصيده إلى 33 نقطة في المركز الثاني، مقابل 16 نقطة في جعبة إلتشي في المركز الخامس عشر.