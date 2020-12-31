شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب غزل المحلة: أنا وحدي المسؤول عن الخسارة أمام المصري والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال خالد عيد، المدير الفني لفريق غزل المحلة، إن السبب الرئيسي وراء خسارة فريقه بهدف دون رد خلال لقاء المصري البورسيعدي، جاء نتيجة إهدار الفرص المتتالية.
وأضاف «عيد»، في تصريحات متلفزة، مساء الأربعاء: «أرفض تحميل اللاعبين مسؤولية الخسارة، فأنا وحدي من يتحمل تلك النتيجة، اللاعبين قدموا أداءا فينا رائعا، ولكن التوفيق غاب عنا خلال شوطي اللقاء».
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