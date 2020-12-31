شكرا لقرائتكم خبر عن العابد.. «كيف نخفي حُبنا والشوق فاضح» والان مع التفاصيل
سيقابل النجم الدولي لاعب خط وسط فريق الشباب الكابتن نواف العابد زملاء الأمس بفريقه السابق الهلال، ضمن الجولة الـ11 من منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، في مواجهة صعبة على الفريقين من جميع النواحي الفنية والنفسية.
نواف العابد الذي استعاد توهجه الكروي مجدداً بعد فترة طويلة من الغياب بسبب عدم المشاركة والإصابات التي ظلت تواجه اللاعب بين الحين والآخر، نجح في فرض نفسه على كتيبة المدير الفني لليوث البرتغالي الكابتن بيدور كايشينا الذي منحه الضوء الأخضر وفرصة التواجد داخل المستطيل الأخضر، مقدماً عطاءات جميلة أنعش بها كافة محبي «الساحرة المستديرة».
العابد في تحدٍ صعب وقوي خلال مواجهة فريقه وزملائه، فهل يواصل توهجه ويحرز هدفاً في شباك «الزعيم»؟ أم ستنجح خطة مدرب الهلال رازفان في الحد من خطورته الفنية؟
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