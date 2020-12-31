شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. الإسماعيلى يبدأ الاستعداد لمواجهة مصر المقاصة بالدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستأنف اليوم الخميس فريق الإسماعيلى تدريباته استعدادا لمواجهة مصر المقاصة المقرر لها يوم الأحد المقبل بالأسبوع السابع لمسابقة الدورى ، ومنح محمد وهبة مدرب الإسماعيلى لاعبيه راحة سلبية قصيرة من التدريبات لمدة 24 ساعة بعد الفوز على أسوان بهدفين لحساب الجولة الخامسة من عمر الدورى المحلى.

وحقق فريق الإسماعيلى فوزه الأول هذا الموسم، على حساب أسوان بعدما تغلب عليه بنتيجة 2-0 فى المباراة التى جمعتهما عصر الثلاثاء، فى افتتاح الأسبوع الخامس من عمر الدورى، وسجل هدفىّ الإسماعيلى الثنائى فخر الدين بن يوسف ومحمد صادق فى الدقيقتين 61 و79 على التوالى.

وتعرض محمد بيومى ظهير فريق الإسماعيلى للإصابة خلال مباراة فريقه أمام أسوان والتى حسمها الدراويش بثنائية نظيفة ضمن منافسات الجولة الخامسة من مسابقة الدوري المصري الممتاز، من جانبه، كشف أكرم عبد العزيز رئيس الجهاز الطبي للأسماعيلي، أن إصابة محمد بيومي عبارة عن تمزق فى العضلة الأمامية والتى تسببت فى استبداله بمواجهة أسوان، مؤكدا خضوع اللاعب للأشعة للوقوف على المدة التى يحتاجها قبل العودة للتدريبات الجماعية.

وتحدث محمد وهبة مدرب فريق الإسماعيلى عن انتصار الدراويش على أسوان بثنائية نظيفة فى مسابقة الدورى المصرى الممتاز، وتحقيق أول فوز منذ انطلاق البطولة، مؤكدا أن هدفه الأول والأخير هو اسعاد الجماهير التى يعلم مدى عشقها للفريق.

وقال محمد وهبة فى تصريحات إعلامية "أود أن أشكر اللاعبين الذين كل ما يحتاجونه فقط هو الدعم والثقة من أجل استمرار الانتصارات"، وأضاف "لا أهتم بأى مسميات ما يشغلنى هو خدمة فريقى الذى نشأت بين جدرانه والقادم أفضل".