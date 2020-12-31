محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365: نستعرض في التقرير التالي أبرز أحداث اليوم الأربعاء: متحدث الزمالك يشيد بساسي.. ويتحدث عن التجديد لشيكابالا وأبوالفتوح ومصطفى محمد الدوري الإنجليزي ينفي رسمياً إيقاف المسابقة بسبب كورونا "عرض خرافي ومستمر لنهاية الموسم".. الزمالك يكشف كواليس جديدة بشأن ساسي أبوتريكة يكشف: كيف احتفل بهدف أفشة "الأغلى في تاريخ الأهلي"؟ قناة الزمالك: شيكابالا يجدد تعاقده ويوقع على بياض الزمالك يُعلن الاتفاق مع أوباما لتجديد تعاقده لـ3 سنوات نيوكاسل يُعرقل زحف ليفربول للحفاظ على صدارة البريميرليج المصري يسير نحو المقدمة بهدف في شباك المحلة فرانس فوتبول تختار علي معلول للمنافسة على أفضل لاعب مغاربي 2020 مصدر بالأهلي لمصراوي: أجايي لم يسافر إلى نيجيريا كما أشيع مصدر بالزمالك لمصراوي: تم إيداع مستحقات ساسي بحسابه البنكي عماد النحاس: ما حدث مع الجزيري "ولا في الأحلام" ليفربول تدخل الفئة الثالثة.. الجماهير تغيب عن بريميرليج مجدداً أبرزها الدومينو والطاولة.. وزير الرياضة يصدر قرارًا بتشكيل اتحاد الألعاب الترفيهية الجونة يخطف صدارة الدوري من الأهلي مؤقتًا عودة أفشة في تدريبات الأهلي استعدادًا لمباراة وادي دجلة عبد الشافي يعود لتدريبات الزمالك بعد غياب 4 أشهر استمرار VAR ضمن قرارات اتحاد الكرة في اجتماع الأندية وزارة النقل توافق على تخفيض أسعار تذاكر المترو لجماهير مونديال اليد ريال مدريد يسقط في فخ التعادل أمام إلتشي في الليجا بالفيديو.. ملخص لمسات صلاح في تعادل ليفربول ونيوكاسل شركة تطبيق VAR في مصر: لا نتعامل مع أشخاص.. اتفاقنا مع الدولة

كانت هذه تفاصيل خبر ملف الأربعاء.. تطورات تجديد لاعبي الزمالك.. وصدارة مؤقتة للجونة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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