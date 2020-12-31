رابطة الدوري الانجليزي تتراجع عن إيقاف الموسم رغم انتشار كورونا الجديد!

قالت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز اليوم الأربعاء إنها لم تناقش إمكانية إيقاف الموسم بسبب زيادة الإصابات بكوفيد-19 في البلاد.

وألغيت مباراة فولهام خارج الديار أمام توتنهام هوتسبير قبل ساعات من انطلاقها اليوم، بعدما أعلن فولهام إصابة العديد من الحالات بين صفوفه بفيروس كورونا، وتسبب تفشي الفيروس في مانشستر سيتي في تأجيل مباراة الفريق في إيفرتون يوم الإثنين الماضي.

واقترح العديد من المدربين إيقاف الموسم لتخفيف الضغط على الأندية، لكن الدوري الممتاز قال إنه ليس لديه أي خطط لذلك.

وقالت رابطة الدوري في بيان “الدوري الممتاز لم يناقش إيقاف الموسم. تواصل الرابطة ثقتها في بروتوكولات كوفيد-19 الخاصة بها لاستمرار المباريات كما هو مقرر لها، وتواصل هذه البروتوكولات الحصول على المساندة التامة من الحكومة.

“مع وضع صحة اللاعبين والأطقم المعاونة كأولوية، يدعم الدوري الممتاز بشكل كامل كيفية تنفيذ الأندية للبروتوكولات والقواعد”.

ودعا سام آلارديس (66 عامًا) مدرب وست بروميتش ألبيون إلى إيقاف مؤقت للدوري من أجل احتواء الأنتشار السريع لفيروس كورونا بين أندية دوري الأضواء.

وقال إنه يخشى الإصابة بكوفيد-19 في ظل معاناة بريطانيا من نوع شديد العدوى من فيروس كورونا.

وفي المقابل، قال أولي جونار سولشاير مدرب مانشستر يونايتد إنه لا يرى أي فائدة للتوقف المؤقت مع تراكُم المباريات وسط جدول مزدحم بمنافسات الدوري والكؤوس المحلية.

واستأنف الدوري الممتاز مبارياته الموسم الماضي بدون جماهير في يونيو الماضي بعد فترة توقف استمرت ثلاثة شهور، فيما اعتبرت عملية استئناف ناجحة حيث تجنبت الأندية تفشي الفيروس بشكل كبير.

لكن مع دخول فصل الشتاء بات الوضع أكثر صعوبة.

وقالت رابطة الدوري أمس الثلاثاء إن الأندية سجلت 18 إصابة، وهو أكبر عدد من الحالات في أسبوع واحد هذا الموسم، حيث أعلن شيفيلد يونايتد متذيل الترتيب عن وجود إصابات جديدة في صفوفه.