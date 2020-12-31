دوري ابطال افريقيا | مولودية الجزائر يُحدد موعد وصوله إلى صفاقس

حدد نادي مولودية الجزائر موعد سفره إلى تونس، لملاقاة مضيفه الصفاقسي التونسي الأربعاء المقبل، في إياب الدور الأول المؤهل لمرحلة المجموعات بمسابقة دوري أبطال أفريقيا.

أعلن المولودية على صفحته بموقع (فيسبوك) اليوم الأربعاء، أن الفريق سيسافر جوًا لتونس الأحد المقبل، أي قبل ثلاثة أيام على الموقعة الحاسمة أمام الصفاقسي.

ويبدو أن مسؤولي المولودية فضلوا السفر مبكرًا إلى تونس لوضع اللاعبين في أفضل الظروف لمساعدتهم على تحقيق هدف بلوغ دور المجموعات.

وفاز المولودية 2 / صفر على الصفاقسي في مباراة الذهاب أمس الأول الإثنين بالعاصمة الجزائرية.