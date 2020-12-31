اخبار مصر | عماد النحاس يعترف بصعوبة الدوري هذا الموسم

أشاد عماد النحاس مدرب فريق المقاولون العرب بإصرار لاعبيه علي تحقيق الفوز علي البنك الأهلي في مباراة الفريقين بالدوري المصري.

ووضع المقاولون حدًا لنتائجه المهتزة في بداية مشواره بالمسابقة، عقب فوزه 2 / صفر على البنك الأهلي، الوافد الجديد للدوري المصري، اليوم الأربعاء في المرحلة الخامسة للبطولة، ليحقق انتصاره الأول في الموسم الحالي، بعد خسارته في مبارياته الثلاث الأولى.

وقال النحاس في مؤتمر صحفي عقب المباراة إن لاعبي المقاولون بذلوا جهدًا كبيرًا وتجاوزا صعوبات بالجملة حتي تحقق الفوز اليوم.

وأضاف: “لم يحدث أن خسر المقاولون في ثلاث مباريات متتالية منذ أن توليت مسؤولية تدريبه قبل عامين. الإصابات والغيابات أثرت كثيرًا على مستوي الفريق فخسرنا من الزمالك ووادي دجلة والإنتاج الحربي”.

وشدد النحاس على أن أي فريق يغيب عنه 12 لاعبًا دفعة واحدة للإصابة العادية أو فيروس كورونا سوف يتأثر بدون شك ولكن اللاعبين بذلوا جهدًا كبيرًا ونجحوا في تحقيق الفوز اليوم بهدفين.

وأوضح مدرب المقاولون في نهاية حديثه أن مسابقة الدوري المصري هذا الموسم صعبة للغاية، مشيرًا إلى أنه لم يمكن لأحد التوقع بمن سيفوز بنتيجة أي مباراة.