اخبار مصر | الاهلي ينضم لورشة عمل المشاركين في كأس العالم للأندية في قطر

أكد سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالأهلي المصري أنه تقرر إقامة ورشة العمل الخاصة بالفرق المشاركة في بطولة كأس العالم للأندية عبر دائرة تليفزيونية مغلقة (فيديو كونفرانس).

قال عبد الحفيظ في تصريحات للموقع الألكتروني الرسمي لناديه اليوم الأربعاء إن ورشة العمل التي تعقدها اللجنة المنظمة للبطولة تقام يوم 14 يناير المقبل، عبر فيديو كونفرانس، وذلك بسبب الإجراءات الوقائية من فيروس كورونا.

وأضاف أن تلك الورشة تتضمن كل التعليمات واللوائح المستجدة والمنظمة للبطولة للتأكيد عليها لجميع الفرق المشاركة.

يذكر أن الأهلي يشارك في مونديال الأندية للمرة السادسة في تاريخه، بعدما توج هذا العام بلقب دوري أبطال أفريقيا للمرة التاسعة في تاريخه، عقب فوزه 2 / 1 على مواطنه وغريمه التقليدي الزمالك في المباراة النهائية للمسابقة القارية الشهر الماضي.

يشارك في البطولة أيضًا كُل من الدحيل، حامل لقب بطولة الدوري القطري، بأعتباره ممثلًا للبلد المضيف للمسابقة، وبايرن ميونخ الألماني (بطل أوروبا)، أوكلاند سيتي النيوزيلندي (بطل أوقيانوسيا) وأولسان هيونداي الكوري الجنوبي (بطل آسيا)، وتيجريس أونال المكسيكي، بطل دوري أبطال اتحاد أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي (كونكاكاف).