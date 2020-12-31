ريال مدريد يتعثر خارج أرضه أمام إلتشي

تعادل ريال مدريد مع مضيفه إلتشي 1-1 اليوم الأربعاء في الجولة 16 من الدوري الإسباني لكرة القدم.



وافتتح الكرواتي لوكا مودريتش التسجيل لريال مدريد في الدقيقة 20 ثم أدرك فيديل شافيز التعادل لأصحاب الأرض في الدقيقة 52 من ركلة جزاء.



ويحتل ريال مدريد وصافة الدوري بـ33 نقطة وبفارق نقطتين عن جاره أتلتيكو مدريد المتصدر في المقابل يأتي إلتشي في المركز 15 بـ16 نقطة.



وأهدر النادي الملكي فوزاً في المتناول كونه كان الطرف الأفضل في أغلب فترات المباراة خصوصاً في الشوط الأول الذي تناوب لاعبوه على اهدار الفرص فدفعوا الثمن غالياً في الشوط الثاني عندما أدرك أصحاب الأرض التعادل من ركلة جزاء.



وأهدر الألماني طوني كروس فرصة سانحة في بداية المباراة بضربة رأسية من مسافة قريبة مرت بجوار القائم الأيسر (3).



ورد المهاجم الأرجنتيني إيميليانو ريغوني بتسديدة قوية بيسراه من داخل المنطقة أبعدها البلجيكي تيبو كورتوا إلى ركنية (10).



وحرمت العارضة البرازيلي مارسيلو من افتتاح التسجيل بردها تسديدته القوية بيمناه من حافة المنطقة (13).



ونجح ريال مدريد في افتتاح التسجيل عندما سدد ماركو أسنسيو كرة قوية بيسراه من خارج المنطقة ارتدت من العارضة فتابعها مودريتش برأسه على يسار الحارس (20).



وتابع ريال مدريد أفضليته في الشوط الثاني لكن مدافعه داني كارفاخال ارتكب خطأ داخل المنطقة بعرقلة أنطونيو باراغيان داخل المنطقة فاحتسب الحكم ركلة جزاء انبرى لها فيديل بنجاح على يمين كورتوا مدركاً التعادل (52).



وكاد الأرجنتيني لوكاس بويه يمنح التقدم لإلتشي بتسديدة قوية زاحفة مرت بجوار القائم الأيسر (63).



ونزل ريال مدريد بكل ثقله في الدقائق المتبقية وأنقذ الحارس إدغار باديا مرماه من هدف محقق بتصديه لتسديدة كارفاخال من مسافة قريبة (68)، وأخرى للقائد سيرخيو راموس (69).



وعزز مدرب الملكي الفرنسي زين الدين زيدان خط هجومه عندما دفع بالبلجيكي إدين هازار العائد إلى اللعب بعد فترة غياب طويلة بسبب الاصابة، والبرازيلي فينيسيوس جونيور والأوروغوياني فيديريكو فالفيردي لكن دون جدوى.



وفي مباراة أخرى، منح المهاجم الأوروغوياني لويس سواريز الفوز لفريقه أتلتيكو مدريد 1-0، على خيتافي، ليرتفع رصيد فريق المدرب دييغو سيميوني إلى 35 نقطة في صدارة الترتيب. أما خيتافي فتجمد رصيده عند النقطة عند النقطة 17 في المركز الرابع عشر.

المصدر: بي إن سبورت