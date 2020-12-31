ليفربول يعود بنقطة يتيمة من أرض نيوكاسل

تعادل ليفربول حامل اللقب مع مستضيفه نيوكاسل يونايتد 0-0 الأربعاء ضمن المرحلة 16 من الدوري الإنكليزي الممتاز.

ورفع ليفربول رصيده إلى 33 نقطة في صدارة الترتيب من 16 مباراة مبتعداً بفارق 3 نقاط فقط عن مانشستر يونايتد الذي خاض 15 مباراة.

أما نيوكاسل فصار رصيده 19 نقطة في المركز الرابع عشر.

واتيحت الفرصة لفريق المدرب يورغن كلوب بالابتعاد في الصدارة بفارق خمس نقاط لكن حامل اللقب فشل في هز الشباك بعد إهدار الفرص وأداء عنيد من نيوكاسل.

وأضاع محمد صلاح وساديو ماني وفيرمينو عدة فرص فيما أنقد كارل دارلوف حارس نيوكاسل بعض المحاولات.

وكان ليفربول تعادل 1-1 مع ضيفه وست بروميتش ألبيون يوم الأحد وسبق له التعادل في ملعب فولهام المتعثر في وقت سابق من الشهر الحالي.

وفشل بطل إنكلترا للمرة الأولى هذا الموسم في تسجيل هدف في مباراة في الدوري، وواصل نتائجه المتواضعة خارج قواعده بعدما اكتفى بالتعادل الخامس مقابل انتصارين وهزيمة.