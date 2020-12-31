شكرا لقرائتكم خبر عن مورينيو يسخر من قرار تأجيل لقاء توتنهام وفولهام: «متى سنلعب في أفضل دوري بالعالم» والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف موقع ديلي ميل، البريطاني، أن جوزيه مورينيو، المدير الفني لفريق توتنهام، غاضبا جدا من قرار تأجيل لقاء فريقه أمام فولهام بسبب ظهور بعض حالات فيروس كورونا.
تم تأجيل مواجهة توتنهام مع فولهام بعد تفشي كوفيد في الفريق الأبيض لبضع ساعات، ثم إلغاء ديربي لندن قبل أقل من ثلاث ساعات من انطلاق المباراة، مما جعل توتنهام يشعر بالغضب لأن المباراة أُلغيت في وقت قريب جدًا من بداية المباراة.
ووجه جوزيه مورينيو، رسالة ساخرة عقب إلغاء اللقاء: «أريد أن أعرف متى سنلعب في أفضل دوري في العالم».
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