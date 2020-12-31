شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب منتخب مصر السابق: فريق الإسماعيلي فقد شخصيته الكروية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال علاء نبيل، مدرب المنتخب السابق، إن فريق الإسماعيلي فقد شخصيته الكروية منذ فترة وليس فقط خلال الدوري الممتاز الجاري، ويجب على مجلس إدارة النادي إعادة ترتيب أورق النادي من جديد حتى يعودة الفريق لمكانته الطبيعية.

أضاف «نبيل» خلال تصريحاته المتلفزة، مساء الأربعاء، أن فريق الدروايش كان مرعبا للغاية خلال المواسم الماضية، فهو كان فريقا يخشاه الجميع.