شكرا لقرائتكم خبر عن ناشئو الإسماعيلي يكتسحون البلدية بسباعية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - فاز فريق الإسماعيلى مواليد 2005 بسباعية على نادى بلدية الإسماعيلية في المباراة التي جمعت بينهما، الاربعاء، بملعب مركز شباب الشيخ زايد.

وبذلك الفوز يرفع رصيده إلى 6 نقاط في المركز الثانى بعد نادى الكهرباء الذي يسبقه بمباراه ونقطه واحدة ويتبقى لديه مبارتي التل والكهرباء.

أحرز الأهداف كل من: عمر احمد الهدف الاول ويوسف حسين الهدف الثانى ومحمود سنجارى الهدف الثالث والرابع، حسن صابر الهدف الخامس، محمد عاطف شيحه الهدف السادس، قبل أن يختتم سنجارى سيرك الدراويش.