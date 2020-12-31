شكرا لقرائتكم خبر عن ناشئو الإسماعيلي يكتسحون البلدية بسباعية والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - فاز فريق الإسماعيلى مواليد 2005 بسباعية على نادى بلدية الإسماعيلية في المباراة التي جمعت بينهما، الاربعاء، بملعب مركز شباب الشيخ زايد.
وبذلك الفوز يرفع رصيده إلى 6 نقاط في المركز الثانى بعد نادى الكهرباء الذي يسبقه بمباراه ونقطه واحدة ويتبقى لديه مبارتي التل والكهرباء.
أحرز الأهداف كل من: عمر احمد الهدف الاول ويوسف حسين الهدف الثانى ومحمود سنجارى الهدف الثالث والرابع، حسن صابر الهدف الخامس، محمد عاطف شيحه الهدف السادس، قبل أن يختتم سنجارى سيرك الدراويش.
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