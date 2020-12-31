شكرا لقرائتكم خبر عن مؤمن سليمان: الإسماعيلي يحتاج لمدرب مصري لتصحيح مساره في الدوري والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال مؤمن سليمان، مدرب الزمالك الأسبق، إن فريق الإسماعيلي يحتاج لمدرب مصري يديره خلال الفترة المقبلة حتى يتمكن من إخراجه من كبوته الفنية الحالية.

وأضاف خلال تصريحاته المتلفزة مساء الأربعاء، أن محمد وهبة، المدير الفني الحالي، يجب استمراره على رأس القيادة الفنية، نظرا لإمكانياته الفنية القادرة على تصحيح مسار الدروايش في بطولة الدوري الممتاز.