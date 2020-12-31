شكرا لقرائتكم خبر عن علي ماهر يمنح لاعبي المصري راحة 24 ساعة بعد الفوز على المحلة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قرر على ماهر، المدير الفني للفريق الكروي الأول للنادي المصري، منح لاعبي فريقه إجازة 24 ساعة من التدريبات عقب الفوز الذي حققوه على المحلة بهدف عمر كمال عبدالواحد.

ويستانف المصري تدريباته، الجمعة، عقب العودة من الاجازة استعداداً لمواجهة الاتحاد السكندري، المقررة يوم 7 يناير، ضمن مباريات الجولة السادسة والتي ستجري على ملعب برج العرب بالأسكندرية.

واحتل المصري المركز الثالث في جدول ترتيب المسابقة بعدما رفع رصيده إلى تسع نقاط اثر فوزه على غزل المحلة بهدف للاشيء.