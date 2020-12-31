شكرا لقرائتكم خبر عن علي ماهر يمنح لاعبي المصري راحة 24 ساعة بعد الفوز على المحلة والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قرر على ماهر، المدير الفني للفريق الكروي الأول للنادي المصري، منح لاعبي فريقه إجازة 24 ساعة من التدريبات عقب الفوز الذي حققوه على المحلة بهدف عمر كمال عبدالواحد.
ويستانف المصري تدريباته، الجمعة، عقب العودة من الاجازة استعداداً لمواجهة الاتحاد السكندري، المقررة يوم 7 يناير، ضمن مباريات الجولة السادسة والتي ستجري على ملعب برج العرب بالأسكندرية.
واحتل المصري المركز الثالث في جدول ترتيب المسابقة بعدما رفع رصيده إلى تسع نقاط اثر فوزه على غزل المحلة بهدف للاشيء.
-
الوضع في مصر
-
اصابات
135,233
-
تعافي
111,040
-
وفيات
7,520
كانت هذه تفاصيل خبر علي ماهر يمنح لاعبي المصري راحة 24 ساعة بعد الفوز على المحلة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.