الاتحاد السكندري يشترط الفوز على طلائع الجيش للإفراج عن المستحقات

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترط مجلس إدارة نادي الاتحاد السكندري، برئاسة محمد مصيلحي، تحقيق الفوز على طلائع الجي للإفراج عن المستحقات. ويلتقي الاتحاد مع طلائع الجيش، السبت، ضمن مباريات الجولة الخامسة للدوري، والتي ستجري على ستاد جهاز الرياضة العسكري. وجمد مجلس الإدارة مستحقات اللاعبين عقب الخسارة الكبيرة من الأهلي برباعية في الجولة السابقة للدوري. الوضع في مصر

اصابات 135,233

تعافي 111,040

وفيات 7,520

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