شكرا لقرائتكم خبر عن يورجن كلوب: أشعر بالإحباط بعد التعادل مع نيوكاسل والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي، إنه يشعر بالاحباط عقب التعادل أمام نيوكاسل، نظرا لفقدان النقاط المتتالية في سباق البريميرليج المشتعل هذا الموسم.
وأضاف، في تصريحات أبرزها موقع «ميرور»: «كان علينا أن نكون أكثر شراسة خلال هذا اللقاء، سمنحت أكثر من فرصة للتسجيل ولكن لم نستطيع تسجيلها، سنحاول خلال اللقاء المقبل أمام المان يونايتد من العودة للانتصارات وتأمين الصدارة».
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