شكرا لقرائتكم خبر عن مكافأة خاصة للاعبي الإسماعيلي في حالة الفوز على المقاصة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - رصد مجلس إدارة النادي الإسماعيلي، برئاسة المهندس إبراهيم عثمان، مكافأة خاصة للاعبي الفريق الكروي الأول، في حالة تحقيقهم الفوز على مصر المقاصة.

ويلتقي الإسماعيلي مع مصر المقاصة، الاحد، ضمن مباريات الجولة السابعة للدوري، والتي ستجري على ملعب المقاولون في الجبل الأخضر.

ويسعي مجلس إدارة الإسماعيلي لتحفيز اللاعبين وحثهم على استمرار الانتصارات بعد الفوز الذي حققوه مؤخراً على أسوان بثنائية.