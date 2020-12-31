شكرا لقرائتكم خبر عن باتشيكو يرفض الدفع بـ عبدالله جمعة أمام إنبي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - رفض البرتغالي جايمي باتشيكو، المدير الفني للفريق الكروي الأول لنادي الزمالك، الدفع بعبدالله جمعة أمام إنبي.

ويلتقي الزمالك مع إنبي، السبت، ضمن مباريات الجولة الرابعة للدوري على ملعب بتروسبورت في القطامية.

وأثبتت المسحة التي اجراها عبدالله جمعة تعافيه من فيروس كورونا المستجد، الذي أصيب به خلال الأيام القليلة المنقضية.

وابلغ باتشيكو عبدالله جمعه بأنه يخشي من تعرضه للإصابة خلال المواجهة، خصوصاً وانه بعيد عن المشاركات منذ فترة بسبب اصابته بكورونا.