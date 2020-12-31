شكرا لقرائتكم خبر عن محمد صلاح في مرمى نيران الصحف الإنجليزية: «لمساته السيئة أضاعت الفوز على نيوكاسل» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - انتقدت الصحف الإنجليزية فريق ليفربول الذي سقط في التعادل أمام نيوكاسل، خلال اللقاء الذي أقيم مساء الأربعاء ضمن منافسات الدوري الإنجليزي.

ووصفت الصحف حامل لقب البريميرليج بالهزيل خلال لقاء نيوكاسل، وقالت: «ليفربول لم يتمكن من تحقيق الفوز على منافسه بسبب اللمسات الفنية السئية للنجم المصري، محمد صلاح، والنجم البرازيلي فيرمينو».

وأكدت أن «البطل الحقيقي للمباراة يعد حارس فريق نيوكاسل، كارل دارلو، الذي لعب دور البطولة لصالح أصحاب الأرض وحرم الأبطال من التقدم بسلسلة من التصديات الرائعة».

وذكر تقرير لموقع «ميرور» أن يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول، ولاعبيه، يقدمون مستوى سئ منذ فترة داخل الدوري الإنجليزي، وخاصة آخر مباراتين أمام وست بروميتش ونيوكاسل.

ووقع محمد صلاح في مرمى نيران الصحف، خاصة بعد ‘هداره عدد من الفرص الحقيقة خلال لقاء نيوكاسل، وقال تقرير«ميرور» إن «لمسات النجم المصري سيئة للغاية».

وأضاف «ميرور»: «تعادل ليفربول للمرة الثانية في ثلاثة أيام حيث أقيم لقاء نيوكاسل في أمسية محبطة لمحمد صلاح الذي أضاع فرصتين كبيرتين».

وأضاف: «سيشعر محمد صلاح بالحزن لأنه أهدر أفضل فرصتين في المباراة- واحدة في كل شوط، نادرا خلال 3 سنوات ونصف التي قضاها صلاح في ليفربول، يمكنك إلقاء اللوم على النقاط المفقودة بسببه».

وختم: «لا يزال الكثيرون يتذكرون أن المصري أضاع فرصة ديربي ميرسيسايد في عام 2019، لكن بخلاف ذلك، كان صلاح مصدرا دائما للأهداف، ومرة ​​أخرى هو هداف ليفربول».