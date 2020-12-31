شكرا لقرائتكم خبر عن جدول ترتيب الدوري الانجليزي بعد تعادل ليفربول ونيوكاسل يونايتد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - انتهت مباراة ليفربول Liverpool ونيوكاسل يونايتد منذ قليل بنتيجة التعادل السلبي وذلك في نهاية مباريات الجولة 16 من الدوري الانجليزي وهى نتيجة لم تخدم كلا الفريقين فالنسبة لفريق نيوكاسل فقد تراجع ترتيبه إلى المركز 14.

أما فريق ليفربول فالبرغم من احتفاظه بالصدارة إلا ان هذه النتيجة تجعل فريق مانشستر يونايتد يقترب اكثر من تحقيق الصدارة في أي وقت، ففريق ليفربول يملك 33 نقطة من 16 مباراة، اما مانشستر يونايتد فيملك 30 نقطة من 15 مباراة مباراة.

وبالتالي هناك مباراة اضافية ومؤجلة لفريق المان يونايتد قد تجعله يتساوي أو يتجاوز ليفربول في أي وقت، وياتي بعدهم ليستر سيتي وايفرتون في المركزين الثالث والرابع على الترتيب وبفارق الاهداف حيث يملكان 29 نقطة ولكن لفريق ايفرتون افضلية حيث له مباراة مؤجلة.

وفيما يلي جدول ترتيب الدوري الانجليزي بعد مباراة ليفربول ونيوكاسل يونايتد في ختام مباريات الجولة 16: