شكرا لقرائتكم خبر عن المصري يصرف دفعة جديدة من مستحقات لاعبيه الأحد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قرر مجلس إدارة النادي المصري، برئاسة المهندس سمير حلبية، صرف دفعة جديدة من مستحقات لاعبي الفريق الكروي الأول الاحد.

ويسعي مجلس إدارة المصري لرفع الروح المعنوية للاعبين، وحثهم على مواصلة الانتصارات، بعد تواجدهم في المركز الثالث لجدول المسابقة، بعد الفوز على المحلة بهدف للاشيء.

واعلن مجلس إدارة المصري صرفه كافة المستحقات المتاخرة لجميع العاملين والموظفين بالنادي خلال الساعات القليلة المقبلة.