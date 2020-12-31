شكرا لقرائتكم خبر عن خالد الغندور: مسؤول بـ«سانت إتيان» يصل القاهرة غدًا للتفاوض بشأن مصطفى محمد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال خالد غندور، مقدم برنامج زملكاوي على قناة الزمالك، إن المدير الرياضي لنادي سانت إتيان الفرنسي سيتواجد في القاهرة غداً للتفاوض مع الزمالك بشأن ضم مصطفي محمد.

وأبدي مصطفي محمد رغبته في الانضمام لنادي سانت إتيان خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، بسبب رغبته في خوض تجربة الاحتراف الأوروبي.

وأبدي مسؤولو الزمالك رفضهم الشديد لرحيل مصطفي محمد خلال فترة الانتقالات الشتوية، وطالبوه بالبقاء مع الفريق خلال الفترة المقبلة، وتأجيل خطوة احترافه.