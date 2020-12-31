شكرا لقرائتكم خبر عن بانيغا الغائب الأبرز عن الديربي.. والمهددون 21 لاعباً والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - تنطلق مساء اليوم (الخميس) لقاءات الجولة الحادية عشرة لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، التي ستشهد غياب 4 لاعبين بسبب البطاقات الملونة، ويعد الغائب الأبرز هو المحترف الأرجنتيني ايفر بانغيا نجم الشباب عن لقاء الديربي أمام جاره الهلال بعد حصوله على البطاقة الصفراء الرابعة أمام الباطن.

كما سيغيب لاعب الفتح مروان سعدان لتراكم البطاقات الصفراء، والمهاجم سفيان بن دبكة، وبذلك سيعاني الفتح أمام ضمك من غياب اثنين من أبرز لاعبيه بسبب البطاقات الملونة، وسيغيب أيضاً نجم الوحدة المحترف انسيلمو لتراكم البطاقات الصفراء، وستعاني جميع الفرق في الجولة الحالية من حرمان المزيد من لاعبيها بسبب البطاقات الصفراء المتراكمة ما عدا فريق الهلال، إذ سيخوض 21 لاعباً لقاءات فرقهم تحت تهديد الإيقاف لامتلاكهم 3 بطاقات صفراء لكل لاعب.