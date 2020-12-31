شكرا لقرائتكم خبر عن غالاردو يرفض تدريب النصر والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - كشفت مصادر خاصة لـ«الخليج 365» رفض المدرب الأرجنتيني مارسيلو غالاردو مدرب ريفربليت الأرجنتيني عرضا من إدارة النصر لتدريب الفريق الكروي الأول في الفترة القادمة خلفا للمقال البرتغالي روي فيتوريا. وجاء الرفض بسبب رغبة غالاردو بقيادة فريقه الحالي في بطولة كأس العالم للأندية القادمة حال مشاركته، إضافة إلى تلقيه عروضا كبيرة ومغرية من أندية ومنتخبات أوروبية، حيث لا يرغب في الحضور إلى منطقة الشرق الأوسط في الفترة الراهنة.

من جهتها لا تزال إدارة النصر تدرس عددا من الملفات التدريبية الأخرى لاختيار مدرب يتواكب مع طموحات النصراويين في الفترة القادمة، ولم يتم الاستقرار على اسم محدد حتى هذه اللحظة وإن كانت الرغبة تتجه للمدرسة اللاتينية وتحديدا من دولة الأرجنتين وستتضح الصورة بشكل أكبر نهاية الأسبوع القادم بانتظار معرفة مدى إمكانية فتح الطيران الدولي من عدمه من أجل إحضار المدرب الجديد في أقرب وقت ممكن.