شكرا لقرائتكم خبر عن رازفان وبيدرو.. «حبة فوق وحبة تحت» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - حير الجهازان الفني لفريقي الهلال والشباب كافة جماهيرهما والمحبين والمنتمين وكذلك إدارتي الناديين، حول النتائج المترنحة خلال مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، إذ تأمل جماهير «الشقردية» و«الليوث» تصحيح عدد من الأمور الفنية داخل الكتيبتين الزرقاء والبيضاء خلال مواجهة اليوم.

الزعيم الذي تعثر أمام الاتحاد بعد أن فقد نقطتين كانتا ستعززان من ابتعاده النقطي عن أقرب منافسيه الأهلي، فشل في تجاوز محطة «العميد» وخرج الفريقان بنقطة يتيمة لكل منهما، وتنتظر الجماهير الفوز اليوم على الشباب للوصول للنقطة 26.

أما على جانب البرتغالي المدير الفني للشباب الكابتن بيدرو الذي واجه حملة انتقادات قوية، بعد خسارته في الجولة ما قبل الماضية أمام التعاون برباعية دون مقابل، فقد عاد في الجولة الـ10 الماضية وكسب الباطن بثلاثية وبمستوى ملفت غير حدة الانتقادات إلى إشادات كبيرة، واليوم العين على العلامة الكاملة أمام الزعيم وسط تفاؤل كبير من قبل محبي الليث لتحقيق الهدف والوصول للنقطة الـ21.