شكرا لقرائتكم خبر عن ذهبية القدم واليد بين الخامسة والثانية في دورة الدفاع الجوي والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - مع اقتراب ختام المرحلة الثانية من دورة الألعاب الرياضية الحادية عشرة والمقامة على منشآت المدينة الرياضية بمعهد قوات الدفاع الجوي بجدة، انكشفت معالم المنافسة في لعبتي كرة القدم وكرة اليد من خلال نتائج المباريات التي جاءت كالتالي:

*كرة القدم

في لقاء مثير وقوي واصلت المجموعة الثانية صدارتها لسلم الترتيب عقب تغلبها على الرابعة بهدف وحيد، حيث رفعت رصيدها إلى ١٢ نقطة بانتظار اللقاء الأخير والمرتقب مع الخامسة لتحديد البطل.

وشهد لقاء المجموعة الثالثة والسادسة إثارة وندية في دقائق اللقاء الأخيرة عقب أن قلبت المجموعة الثالثة تأخرها بهدف إلى انتصار بهدفين والظفر بثلاث نقاط مهمة أبعدتها عن ذيل القائمة.

*الرماية بالمسدس

في يومها الثالث انطلقت منافسات الرماية (المسدس) وذلك بمشاركة أبرز الرماة الذين يمثلون منتخبات المجموعات الست المشاركة في الدورة، وكانت منافسات رماية البندقية قد أختتمت بتحقيق نتائج مميزة للرماة في مختلف الأوضاع.

*كرة اليد

يترقب جميع متابعي منافسات الدورة اللقاء المرتقب بين قبضتي المجموعتين الثانية والخامسة حيث اتضحت معالم المنافسة على اللقب عطفا على الأداء القوي للفريقين. وكانت نتائج اللعبة قد أسفرت عن فوز مستحق لمنتخبات الخامسة والثانية والثالثة.

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