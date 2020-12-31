الزمالك يعلن تفاصيل انتهاء أزمة أوباما.. وحقيقة تمرد فرجاني ساسي

اقترب يوسف إبراهيم أوباما لاعب الفريق الأول لنادي الزمالك، من تجديد عقده مع النادي الأبيض، الذي ينتهي آخر الموسم الجاري، ويحق له التوقيع لأي نادي خلال شهر يناير المقبل، بعد الاتفاق مع اللجنة المؤقتة على جميع البنود المتفق عليها، بين الطرفين وموعد التجديد.

وأكد مصدر داخل النادي الأبيض، أن اللاعب أتم الاتفاق مع أيمن يونس المدير التفيذي لكرة القدم في النادي على كل شيء، والتجديد لمدة ثلاثة مواسم مقبلة، مقابل الحصول على 10 ملايين جنيه في الموسم الواحد، وبزيادة كل موسم 10%. حسبما نشر موقع "الوطن سبورت".

وأضاف المصدر، أنه تم الاتفاق مع اللاعب على دفع مبلغ 4 ملايين جنيه مقدم عقد، وتم توفيرها حاليا، ويتم كتابة بنود العقد في الوقت الحالي، على أن يقوم اللاعب بالتجديد خلال ساعات من الآن.

وشدد المصدر، على أن الاتفاق مع اللاعب كان سهلا للغاية، ولم يكن به أي أزمة، مثلما يتردد، وأكد اللاعب أنه زمكاوي، ويريد الاستمرار في صفوف الأبيض، والتجديد من أجل غلق هذا الملف والتركيز في الملعب فقط دون أي أشياء أخرى وعدم منح فرصة للبعض في الحديث عن هذا الملف.

يذكر أن يوسف أوباما، أبدى غضبه اليوم، عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي «إنستجرام» من تأجيل جلسة التأجيل، بعدما تم وعده بالحصول على مبلغ 4 ملايين جنيه قيمة مقدم العقد ولكن لم يتوافر هذا المبلغ، ولكن بعد ذلك أوضح النادي للاعب أن هذا الأمر ليس صحيحا، ولكن يتم كتابة البنود حاليا للتجديد.

وفي نفس السياق، أعلن عصام سالم، مسئول المنظومة الإعلامية بنادي الزمالك، أن أزمة صانع ألعاب الفريق يوسف أوباما، انتهت ولم يتبقَ سوى توقيع اللاعب.

وأضاف عصام سالم خلال تصريحاته لموقع "القاهرة 24": "اللاعب مرحب جدا باستمراره بين صفوف الزمالك كونه أحد كباتن الفريق، وكان هناك وعد بالجلوس معه بعد مباراة سموحة، وهذا حدث بالفعل وتم الاتفاق على كافة تفاصيل العقد والقيمة المالية التي سيحصل عليها ولم يتبقى سوى التوقيع فقط".

وبخصوص فرجاني ساسى، قال عصام سالم، إن اللجنة وفرت للاعب المستحقات المالية المتأخرة له على مدار أربع أشهر، والكرة أصبحت الآن في ملعب اللاعب.

وأضاف أن فرجاني ساسى حصل على كافة مستحقاته المالية المتأخرة، ومن المنتظر أن يتم حسم أمر تجديده الأيام القليلة المقبلة، في ظل تمسك اللاعب بالزمالك وعدم رغبته بالرحيل عن صفوف القلعة البيضاء.