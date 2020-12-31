شكرا لقرائتكم خبر عن الشركة المسئولة عن تطبيق الفار: 4 ملايين جنيه متأخرات لدى اتحاد الكرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد تامر يسرى، الرئيس التنفيذي للشركة المسئولة عن تطبيق الفار فى الدورى المصرى، إن الشركة حصلت على 4 ملايين جنيه من اتحاد الكرة ويتبقى مثلها كمتأخرات، وقال يسرى خلال تصريحات لبرنامج "ملعب أون تايم" على قناة أون تايم سبورتس، إن الشركة قبلت العمل دون عقد بالعمل بورقة إسناد حتى يتم إجراء العقود، مشيرا إلى أن الشركة تحملت تكاليف التدريب على الفار من أجل أن تصبح مصر الدولة الأفريقية الثانية التى عملت بتقنية الفار بعد المغرب.

وتوصلت اللجنة الخماسية السابقة باتحاد الكرة لاتفاق مع الشركة الإسبانية، على تطبيق الفار فى مصرى لمدة 3 سنوات ونصف السنة، واختار اتحاد الكرة سبيل التأجير التمويلى ينتهى بالبيع والذى يضمن أن تؤول كل الأصول لملكية اتحاد الكرة فى نهاية مدة التنفيذ (3 سنوات ونصف السنة) ليكون المشروع كله بأصوله وبكل ما أنفق عليه ملكا خالصا لاتحاد الكرة، ما يعظم الأصول الثابتة للاتحاد ويكفل للكرة المصرية نقلة نوعية تاريخية وضمانة حقيقية للارتقاء بها.

ويتحمل اتحاد الكرة تكلفة تطبيق تقنية الفيديو فى الدورى المصرى بالكامل، بعد رفض عدد كبير من أندية الدورى الممتاز تحمل جزء من تكلفة التقنية، بداية من الدور الثانى للدورى السابق. وعقدت اللجنة الثلاثية اجتماع مع الأندية لمناقشة أزمات الغاز وتحمل تكاليفها.