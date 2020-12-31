شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد رفعت: لم أندم على رحيلى من الزمالك.. وهدف المصرى المربع الذهبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد أحمد رفعت، لاعب فريق المصرى البورسعيدى، أنه لم يشعر بالندم عندما رحل عن فريق الزمالك ولكن اعتبرها فترة لا بد من التعلم منها، والتركيز مع الفريق البورسعيدى حاليا للتواجد فى المربع الذهبى لبطولة الدورى الممتاز هذا الموسم.

وأوضح أحمد رفعت، خلال تصريحات تليفزيونية لقناة أون تايم سبورت 2، أنه من الجيد اللعب فى استاد برج العرب طوال الموسم والاستقرار داخل برج العرب، وأنه يسعى هذا الموسم فى المساهمة للوصول الى المراكز المتقدمة فى بطولة الدورى المصرى والمشاركة فى البطولات الافريقية الموسم المقبل.

وحقق فريق المصري البورسعيدى فوزًا صعبًا على نظيره غزل المحلة بهدف مقابل لا شىء في المباراة التي جمعتهما ضمن الجولة الخامسة من بطولة الدوري المصري، والتى أقيمت على استاد برج العرب بالإسكندرية وسجل هدف المصري عمر كمال عبدالواحد في الدقيقة الـ74 من عمر المباراة، وحاول المحلة خطف التعادل ولكن بدون أي جدوي.

وشهدت المباراة طرد جريندو مهاجم المصري بعد تدخل عنيف على لاعب المحلة، عقب نزوله بخمس دقائق بهذا الفوز رفع المصري رصيده للنقطة الـ9 في المركز الثالث، وتوقف رصيد غزل المحلة عند النقطة الـ5 في المركز العاشر.