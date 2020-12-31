شكرا لقرائتكم خبر عن إنبي يعلن تماثل الجهاز الإداري للشفاء من كورونا قبل مباراة الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف عبد الناصر محمد، مدير الكرة بنادي إنبي، تماثل عادل زكي المدير الإداري للفريق، وتامر السيد إداري الفريق للشفاء من فيروس كورونا بعد فترة من العزل الصحي، حيث أوضح لليوم السابع تنفيذ الثنائي لبروتوكول العلاج ليتعافى الثنائي ويعودا للفريق لممارسة المهام الخاصة بهما بداية من لقاء الزمالك، المقرر له بعد غد السبت، في الجولة الخامسة من بطولة الدوري الممتاز، كما أوضح عبد الناصر أن الثنائي قاما بمهام أعمالهما في الأيام الأخيرة من المنزل خلال فترة العزل الصحي.

وتلقى نادي الزمالك إخطارا رسميًا من اتحاد الكرة، يُفيد بإقامة مباراة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي أمام مضيفه إنبي على ملعب بتروسبورت بعد موافقة الأمن، ومن المقرر أن يلتقي نادي الزمالك نظيره إنبي يوم السبت المقبل الموافق 2 يناير 2021 ضمن منافسات الجولة الخامسة من بطولة الدوري.

وكان الزمالك قد فاز على نظيره سموحة يوم الاثنين الماضى، بثنائية نظيفة سجلها أشرف بنشرقي وأحمد فتوح خلال اللقاء الذي جمع الفريقين ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة الدوري.

وبدأ فريق الزمالك، الأربعاء، الاستعداد لمواجهة إنبى، وشارك الدولي التونسي فرجاني ساسي في التقسيمة الفنية التي خاضها الفريق بعدما غاب عن التدريبات قبل مباراة سموحة، بسبب كدمة في القدم، وخشى الجهاز الفني الدفع به في لقاء أمس أمام سموحة حتى لا تتفاقم إصابته، وشارك فرجاني ساسي في التقسيمة الفنية من بدايتها لنهايتها لتتأكد جاهزيته من الناحية الفنية للمشاركة مع الفريق في لقاء إنبي المقبل.

بينما خضع عبد الله جمعة لاعب الفريق لتدريبات تأهيلية على هامش المران ، بعد تعافيه من الإصابة بفيروس كورونا، ثم خضع لتدريبات في صالة الجيمانزيوم بالنادي، وفضل الجهاز الفني للفريق بقيادة البرتغالي جايمي باتشيكو عدم استكمال اللاعب للتدريبات الجماعية لتفادي إصابته بالإجهاد خاصة وأنه عائد مؤخرا من الإصابة بفيروس كورونا، حيث أعلن اللاعب على انستجرام شفائه وسلبية مسحته ليعود للتدريبات التأهيلية قبل المشاركة فى التدريبات الجماعية.