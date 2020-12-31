حصاد الرياضة المصرية اليوم الأربعاء

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت الرياضة المصرية اليوم الأربعاء ، العديد من الأخبار اليومية المهمة و أبرزها ،الزمالك يصرف 10 ملايين و700 ألف جنيه لفرجانى ساسى ويحفظ حقوقه فى اللاعب،50 %تخفيض فى تذكرة المترو لجماهير مونديال اليد .

الزمالك يصرف 10 ملايين و700 ألف جنيه لفرجانى ساسى ويحفظ حقوقه فى اللاعب

صرف نادى الزمالك، اليوم الأربعاء مبلغ 530 ألف يورو، لصالح لاعب وسط الفريق فرجانى ساسى، تم إيداعها فى حسابه البنكى بما يوازى 10 ملايين و700 ألف جنيه، وهو المبلغ الذى يمثل باقى قيمة مستحقاته عن الموسم الحالى حتى شهر يناير، وبالتالى لم يعد للاعب التونسى أى مستحقات متأخرة لدى النادى الأبيض.

الأهلي يكشف موعد مشاركة جيرالدو وأجاي في مران الفريق

أعلن سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلي موعد إنتظام الإنجولي جيرالدو لاعب الفريق في التدريبات الجماعية للفريق وقال أن اللاعب سينتظم في المران خلال عشر أيام ، موضحاً إن اللاعب يؤدي برنامج علاجي وتأهيلي للتعافي من الإصابة بشد في عضلة السمانة.

50 %تخفيض فى تذكرة المترو لجماهير مونديال اليد

فى إطار تضافر جهود مؤسسات وأجهزة الدولة المختلفة استعداداً لاستضافة مصر لبطولة العالم لكرة اليد فى الفترة 13-31 يناير 2021، قام الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بمخاطبة الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل بشأن طلب توفير خدمة الانتقال بمترو الأنفاق بسعر مخفض للجماهير التى ستحضر المباريات بموجب تذاكر الدخول والكارت التعريفي لكل مشجع، وذلك طوال فعاليات البطولة.

الأهلي يتقاضي 250 ألف يورو لإعارة بادجي لأنقرة التركي و2 مليون للبيع النهائي

أنهى النادي الأهلي إتفاقه مع نظيره أنقرة جودجو التركي بخصوص صفقة السنغالي آليو بادجي مهاجم الأحمر حيث اتفق الناديين على انتقال اللاعب السنغالي مقابل 250 ألف يورو يحصل عليها القلعة الحمراء، مقابل إعارة بادجي لمدة موسماً بنية البيع على أن يحصل الأهلي على مليوني يورو حال رغبة النادي التركي شراء المهاجم السنغالي نهائياً عقب إنتهاء الإعارة.

الزمالك يجتمع مع وفد من سانت إتيان الفرنسى لمناقشة عرض مصطفى محمد

يحضر اليوم، الأربعاء، وفد من نادى سانت إتيان الفرنسى، من أجل عقد جلسة مع مسئولى نادى الزمالك بمقر النادى بميت عقبة، لمناقشة عرض شراء المهاجم الشاب مصطفى محمد، لاسيما وإن الفريق الفرنسى متمسكًا بالحصول على خدمات اللاعب خلال فترة الانتقالات الشتوية فى يناير المقبل، فضلاً عن رغبة اللاعب الملحة فى خوض تجربة الاحتراف الخارجى من بوابة سانت أتيان الفرنسى.

تأكيدا لـ"الخليج 365".. وزارة الرياضة تعلن رسميا العضو الثالث بلجنة إدارة الزمالك

أصدرت وزارة الشباب والرياضة، بيانا رسميا للإعلان عن تعيين اللواء المستشار سامى نوح صبحى ميترى كعضو ثالث فى اللجنة المعينة المكلفة بإدارة شئون النادي.

إيجابية مسحات فيروس كورونا لـ 9 لاعبين بمنتخب الشباب وسلبية 5 عينات

اثبتت نتائج مسحات فيروس كورونا التي أجراها لاعبي منتخب مصر للشباب مواليد 2001 سلبية 5 حالات وهم إسلام شاكر ومحمود جهاد ومحمد جمال و عبد اللطيف أبو السعود وعادل محفوظ مدير المنتخب من إجمالى عدد العينات والبالغ عددها 19 عينة.

المقاولون يحقق أول فوز بالدوري على حساب البنك الأهلي بثنائية

حقق فريق المقاولون العرب الفوز الأول وأول ثلاث نقاط في الدوري عقب تغلبه على نظيره البنك الأهلي بهدفين نظيفين في المباراة التي جمعتهما مساء الأربعاء على استاد المقاولون العرب، ضمن منافسات الجولة الخامسة من عمر الدوري المصري الممتاز.