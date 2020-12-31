شكرا لقرائتكم خبر عن خالد عيد لجمهور المحلة: أتحمل مسئولية الهزيمة من المصرى وبلاش مهاجمة اللاعبين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجه خالد عيد، المدير الفنى لفريق غزل المحلة، رسالة إلى جمهور المحلة عقب الهزيمة أمام المصرى البورسعيدى فى بطولة الدورى الممتاز، وقال خالد عيد عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعى فيس بوك: "إلى كل جماهير المحلة العاشقة لنادى غزل المحلة المحترمة بعتذر ليكم جميعا على هزيمة المصرى وبتحمل المسئولية كلها وأرجوكم بلاش مهاجمة اللاعبين، وماتش وعدا وأنا متقبل أى نقد فى شخصى وده حقكم، لسه المشوار طويل وإن شاء الله نوعدكم بنتائج أفضل بإذن الله، وللمرة المليون بنتأسف ونعتذر لكل جمهور المحلة العظيم على جميع فئاته.. خالد عيد".

وحقق فريق المصرى البورسعيدى فوزًا صعبًا على نظيرة غزل المحلة بهدف مقابل لا شىء فى المباراة التى جمعتهما ضمن الجولة الخامسة من بطولة الدورى المصرى والتى أقيمت على استاد برج العرب بالإسكندرية، وسجل هدف المصرى عمر كمال عبدالواحد فى الدقيقة الـ74 من عمر المباراة وحاول المحلة خطف التعادل ولكن بدون أى جدوي.

وشهدت المباراة طرد جريندو مهاجم المصرى بعد تدخل عنيف على لاعب المحلة، عقب نزوله بخمس دقائق بهذا الفوز رفع المصرى رصيده للنقطة الـ9 فى المركز الثالث، وتوقف رصيد غزل المحلة عند النقطة الـ5 فى المركز العاشر.