شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الرياضة المصرية اليوم الأربعاء 30/12/2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت الرياضة المصرية اليوم الأربعاء ،30 ديسمبر 2020 العديد من الأخبار الرياضية المهمة وأبرزها، "تأكيدا لـ"الخليج 365".. وزارة الرياضة تعلن رسميا العضو الثالث بلجنة إدارة الزمالك ،الأهلي يتقاضي 250 ألف يورو لإعارة بادجي لأنقرة التركي و2 مليون للبيع النهائي.

الأهلي يتقاضي 250 ألف يورو لإعارة بادجي لأنقرة التركي و2 مليون للبيع النهائي

أنهى النادي الأهلي إتفاقه مع نظيره أنقرة جودجو التركي بخصوص صفقة السنغالي آليو بادجي مهاجم الأحمر حيث اتفق الناديين على انتقال اللاعب السنغالي مقابل 250 ألف يورو يحصل عليها القلعة الحمراء، مقابل إعارة بادجي لمدة موسماً بنية البيع على أن يحصل الأهلي على مليوني يورو حال رغبة النادي التركي شراء المهاجم السنغالي نهائياً عقب إنتهاء الإعارة.

تأكيدا لـ"الخليج 365".. وزارة الرياضة تعلن رسميا العضو الثالث بلجنة إدارة الزمالك

أصدرت وزارة الشباب والرياضة، بيانا رسميا للإعلان عن تعيين اللواء المستشار سامى نوح صبحى ميترى كعضو ثالث فى اللجنة المعينة المكلفة بإدارة شئون النادي

تصفية حسابات" الجبلاية تهدر حقوق لاعبات نادي الترام السكندري

تواجد عدد من لاعبات فريق كرة القدم بنادى الترام، أمام مقر اتحاد الكرة لبحث وجود حلول بعد تعرضهن لأزمة كبيرة قبل انطلاق منافسات الدوري المصري لكرة القدم النسائية للموسم الحالي.

مباراتا اليابان "بروفة" لحضور الجماهير فى مونديال اليد

أكد هشام نصر رئيس اللجنة المنظمة لمونديال كرة اليد علي ان العد التنازلي بدأ لاستضافة الحدث العالمي الاكبر " مونديال مصر " بمشاركة 32 دولة والمقرر انطلاقة 13 من الشهر المقبل بمواجهة مصر وتشيلي في الافتتاح .

وأضاف نصر ان اللجنة المنظمة تعمل علي تجربة كل شئ في المونديال بكل التفاصيل حتي لا تترك شيئا للظروف أو الصدفة خاصة الملاعب الجديدة.

حقق فريق المقاولون العرب الفوز الأول وأول ثلاث نقاط في الدوري عقب تغلبه على نظيره البنك الأهلي بهدفين نظيفين في المباراة التي جمعتهما مساء الأربعاء على استاد المقاولون العرب، ضمن منافسات الجولة الخامسة من عمر الدوري المصري الممتاز.

عاد محمد عبد الشافي الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، للمشاركة في تدريبات الفريق للمرة الأولى بعد تعافيه بشكل كبير من الإصابة في عظمة الترقوة والتي كان قد تعرض لها في شهر أغسطس الماضي، ليعود اللاعب بعد فترة غياب امتدت لخمسة أشهر، حيث يستعد الفريق لمواجهة إنبى، يوم السبت المقبل على ستاد بتروسبورت، ضمن منافسات الجولة الخامسة من عمر مسابقة الدورى الممتاز.

تقدمت الشركة المنظمة لمباراة الزمالك وغزالة التشادي بشكوي رسمية ضد النادي التشادي لدي الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" للمطالبة بتعويض مادي لها ولنادي الزمالك، بعد تخلف فريق غزالة الحضور للقاهرة وخوض مباراته أمام الزمالك في دوري الأبطال وهو ما عرض الشركة المنظمة لخسائر مادية كبيرة بسبب حجز تذاكر الطيران وفندق الإقامة في مصر للفريق التشادي.