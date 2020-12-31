شكرا لقرائتكم خبر عن ترتيب الدورى المصرى بعد مباريات اليوم الأربعاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد اليوم الأربعاء 30 /12/2020 إقامة 3 مباريات فى الدورى المصرى، حيث تمكن المصرى من الفوز على غزل المحلة بهدف عمر كمال، وسجل المقاولون أول فوز له بالتغلب على البنك الأهلى، بينما فاز الجونة على المقاصة، بهدف نجويم.

وتصدر فريق الجونة جدول ترتيب بطولة الدورى الممتاز برصيد 11 نقطة، بينما الأهلى فى المركز الثانى برصيد 9 نقاط، ويأتى المصرى البورسعيدى بالمركز الثالث بنفس عدد النقاط فى المركز الرابع الزمالك برصيد 7 نقاط.

المصرى يفوز على المحلة

حقق فريق المصري البورسعيدى فوزًا صعبًا على نظيرة غزل المحلة بهدف مقابل لا شىء، وسجل هدف المصري عمر كمال عبدالواحد في الدقيقة الـ74 من عمر المباراة وحاول المحلة خطف التعادل ولكن بدون أي جدوي، بهذا الفوز رفع المصري رصيده للنقطة الـ9 في المركز الثالث، وتوقف رصيد غزل المحلة عند النقطة الـ5 في المركز العاشر.

نجح فريق الجونة بقيادة مدربه الشاب رضا شحاتة فى تصدر بطولة الدوري بدون هزيمة بعد تحقيقه فوز ثمين على ضيفه فريق مصر المقاصة بهدف دون رد سجله جوزيف نجويم فى الدقيقة 11 من عمر اللقاء، وبذلك يرتفع رصيد الجونة للنقطة 11 ليخطف صدارة الدوري من الاهلى الذى يملك تسعة نقاط ولكنه لعب ثلاثة مباريات فقط بينما لعب الجونة 5 لقاءات فاز فى ثلاثة منها وتعادل فى مباراتين ولم يخسر وسجل لاعبيه ستة أهداف وتلقت شباكه ثلاثة أهداف فقط.

حقق فريق المقاولون العرب الفوز الأول وأول ثلاث نقاط في الدوري عقب تغلبه على نظيره البنك الأهلي بهدفين نظيفين، بهذه النتيجة ارتقى المقاولون للمركز السابع عشر برصيد 3 نقاط، بينما يقبع البنك الأهلي في المركز الثامن برصيد 5 نقاط.



