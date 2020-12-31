ريال مدريد يسقط في فخ التعادل أمام إلتشي في الليجا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي

تعادل نادي ريال مدريد إيجابيا مع نظيره إلتشي، بهدف لمثله ضمن منافسات الجولة الـ16 من الدوري الإسباني.

وافتتح لوكا مودريتش أهداف المباراة في الدقيقة 20، وعادل فيدل تشافيس النتيجة في الدقيقة 52 من ركلة جزاء.

وأهدر النادي الملكي فرصاً عديدة خلال اللقاء، ليسقط في فخ التعادل مع إلتشي في أخر مباراة في عام 2020.

واحتل ريال مدريد المركز الثاني في جدول ترتيب الليجا برصيد 33، بينما وقع إلتشي في المركز الخامس عشر برصيد 16 نقطة.

تفاصيل المباراة

هدد إيميليانو ريجوني لاعب إلتشي مرمى ريال مدريد، بعدما سدد كرة قوية من على حدود منطقة الجزاء ولكن كورتوا تصدى لها وحولها إلى ركنية.

وكاد مارسيلو أن يتقدم لريال مدريد بعدما سدد كرة قوية من على حدود منطقة الجزاء ولكن الكرة اصطدمت بالعارضة.

وتمكن ريال مدريد من إحراز الهدف الأول في الدقيقة 20، بعدما أطلق أسينسيو تسديدة صاروخية من خارج منطقة الجزاء، ولكن الكرة اصطدمت بالعارضة وارتدت ليتابعها مودريتش من داخل منطقة الجزاء برأسية سكنت الشباك.

واحتسب حكم اللقاء ركلة جزاء لصالح ريال مدريد بعدما سدد لوكا مودريتش كرة ارتطمت في يد مدافع إلتشي، ولكن الحكم قرر التراجع في قراره بعد العودة إلى تقنية الفيديو التي أثبتت عدم وجود لمسة يد على المدافع.

وقرر حكم اللقاء احتساب ركلة جزاء لإلتشي بعدما ارتكب كارفاخال خطأ داخل منطقة الجزاء بعدما جذب أحد لاعبي إلتشي من قميصه.

ونفذ فيدل تشافيس لاعب إلتشي ركلة الجزاء، وسدد الكرة على يمين الحارس كورتوا لتسكن الشباك ويحرز هدف التعادل في الدقيقة 52.

وكاد إلتشي يتقدم في النتيجة، بعدما سدد لوكاس بوي كرة من على حدود منطقة الجزاء مرت بجوار القائم الأيسر لمرمى كورتوا.

وأهدر سيرجيو راموس داخل منطقة الـ6 ياردات بعدما سدد كرة اصطدمت في جسد حارس إلتشي.

وأنقذ تيبو كورتوا ريال مدريد من تلقي هدف في الدقيقة 90+3 بعدما سدد لاعب إلتشي كرة من ركلة حرة.