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بالفيديو.. ملخص لمسات صلاح في تعادل ليفربول ونيوكاسل

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سيد عمر:

خيم التعادل السلبي على مواجهة نيوكاسل يونايتد وضيفه ، ضمن منافسات المرحلة السادسة عشر من .

ولم ينجح مهاجمو الفريقين في استغلال الفرص السانحة طوال 90 دقيقة من المباراة التي أقيمت على ملعب "سان جيمس بارك" في مدينة نيوكاسل.

وظهرت خطورة ليفربول في الدقيقة 37 بعد تمريرة خلف الدفاع وصلت إلى محمد صلاح لينفرد تحت ضغط ويضع الكرة بيسراه لتمر على يمين الحارس بقليل وإلى خارج الملعب.

وكان صلاح قريباً من تسجيل هدف لفريقه في الدقيقة 66 بعد تمريرة بينية من فيرمينو استقبلها داخل منطقة الجزاء وراوغ أقرب مدافع ثم سدد بيسراه كرة أرضية مرت إلى جوار القائم الأيمن بقليل.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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