شركة تطبيق VAR في مصر: لا نتعامل مع أشخاص.. اتفاقنا مع الدولة

محمد اسماعيل - القاهرة - أكد تامر يسري رئيس الشركة المسئولة عن تطبيق تقنية الفيديو VAR بمصر أن شركته تتعامل مع الدولة المصرية والاتحاد المصري لكرة القدم وليس أشخاص بعينهم.

وجاءت تصريحات تامر يسري رداً على أنباء تعديل الاتفاق مع الشركة أو الإلغاء، وذلك بعد تغيير لجنة إدارة اتحاد الكرة المؤقتة في الأيام الماضية.

وفي تصريحات لبرنامج "أوضة اللبس" على قناة النهار قال تامر يسري :"لا نتعامل مع أشخاص، والاتفاق مستمر في الوقت الحالي، نتعامل مع الدولة المصرية المتمثلة في الاتحاد المصري لكرة القدم فقط".

وأضاف يسري :"الفارق بين تطبيق تقنية الفيديو في مصر وفي الدوريات العالمية هو استخدام 6 كاميرات فقط في مصر، بينما في الخارج تصل عدد الكاميرات إلى 15، وذلك أحد أسباب التعليقات السلبية على تقنية خط التسلل التي يظن البعض أنها لا تعمل".

وأنهى يسري :"تُكلف تقنية الفيديو الاتحاد المصري لكرة القدم 3.75 مليون دولار لمدة ثلاثة مواسم، ونعمل دائماً على تقديم أفضل جودة ممكن لمصر".