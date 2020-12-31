متحدث الزمالك يشيد بساسي.. ويتحدث عن التجديد لشيكابالا وأبوالفتوح ومصطفى محمد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:

قال عصام سالم، المتحدث باسم نادي الزمالك، رئيس النادي، إن رئيس ناديه، عماد عبدالعزيز جلس مع لاعب فريقه محمود عبدالرازق "شيكابالا" وتم تجديد تعاقده لمدة عامين.

وأضاف سالم، في تصريحات لفضائية أون تايم سبورت، اليوم الأربعاء:"شيكابالا ترك القيمة المالية لإدارة النادي لتحددها فهو يدرك أهميته ودوره وما يمر به النادي في المرحلة الحالية"، مشيراً إلى أن ملف التجديد لأوباما سينتهي خلال الساعات المقبلة:"هو أحد كباتن الزمالك وقابلته يوم أمس وهو متحمس للتجديد وأثبت أن لاغنى للزمالك عن أوباما ولا غنى لأوباما عن الزمالك".

وأوضح المتحدث باسم نادي الزمالك، أن هناك مفاوضات خلال الفترة الحالية مع لاعب فريقه أحمد أبو الفتوح،:"أثبت أن النادي غني بأبنائه وهو المستقبل في مركز الظهير الأيسر"، منوهاً إلى أن الزمالك قد حوّل قرابة 500 ألف يورو لحساب المحترف التونسي في فريقهم فرجاني ساسي.

وأضاف سالم:"يُحسب لفرجاني ساسي عدم شكوته لزمالك رغم عدم تلقيه مستحقاته المالية وسمعت أن عرض الدخيل له بـ 3 مليون يورو ولكننا نراهن على العلاقة الطيبة بين فرجاني ساسي ونادي الزمالك وجماهيره فهو أحد اللاعبين الأجانب المميزين في تاريخ النادي".

وأتم المتحدث باسم نادي الزمالك، تصريحاته بالإشارة إلى أن نادي سانت إتيان أرسل عرضاً رسمياً بقمية 4 مليون يورو، :"الطرفان معذوران فالعروض تنهال على مصطفى محمد وهذا يُمثل ضغطًا كما أن الإدارة تبحث عما يفيد النادي".