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الدوري الإنجليزي ينفي رسمياً إيقاف المسابقة بسبب كورونا

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - عبد القادر سعيد:

نفت رابطة الممتاز "بريميرليج" إمكانية إيقاف المسابقة في الفترة الحالية بسبب تداعيات فيروس وانتشاره في بريطانيا.

ونشرت الرابطة بياناً رسمياً أكدت خلاله عدم مناقشة فكرة تأجيل أو إيقاف المسابقة لأي سبب في الوقت الحالي، بالإضافة إلى عدم وجود خطط أو احتمالية لذلك.

وعبرت رابطة الدوري الإنجليزي عن ثقتها في البروتوكولات المُتبعة لمواجهة فيروس كورونا، والتي تساعد على خوض المباريات، وذلك بدعم كامل من الحكومة.

وشددت الرابطة على أن الأولوية دائماً لصحة اللاعبين وكل أطراف اللعبة، مع الإشارة إلى أن الرابطة تدعم بشكل كامل الأندية لتنفيذ البروتوكولات والقواعد لمواجهة الفيروس.

وتأجلت مباراة مانشستر سيتي وإيفرتون في الدوري الإنجليزي الممتاز بسبب تفشي فيروس كورونا، وهو نفس الأمر الذي حدث مع مواجهة توتنهام وفولهام للسبب ذاته.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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