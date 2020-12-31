مدرب النصر الجديد ينتقد الحالة الذهنية والفنية للاعبين

انتقد الكرواتي آلين هورفت، المدرب الجديد والمؤقت لنادي النصر،الحالة البدنية والذهنية السيئة،مشيرا الى أنه يعمل على تحليل أسباب فشل الفريق في الفترة الماضية وذلك للخروج من سلسلة النتائج السلبية.

وقال هورفت "47 عاما" في حوار مع صحيفة "نوفيليست" الكرواتية، : نحن بحاجة إلى تحليل وضع الفريق بشكل عميق، ولا نعرف ما الذي فعله الجهاز الفني السابق مع

هؤلاء اللاعبين، لأن الانطباع الأول الذي وجدناه، أنهم في حالة بدنية وذهنية سيئة.

وأضاف: كان لدى إدارة النادي توقعات كبيرة لهذا الموسم، وتم استثمار الكثير من المال في الفريق الأول، لكن النتيجة كانت عكس المتوقع، وسنحاول الاستفادة من الفرصة التي أتيحت لنا بأفضل طريقة ممكنة.

وأشار المدرب المؤقت الى أن مهمته الجديدة تمثل تحديا كبيرا في مسيرته التدريبية، وجاهزون لجميع التحديات، وينتظرنا الكثير من العمل.

ويخوض آلين هورفت أول مباراة له مع النصر، غدا الخميس، عندما يحل ضيفا على الفيصلي ضمن منافسات الأسبوع الـ 11 للدوري والمح الى أنه هذه السنة الـ17 في مسيرته التدريبية، وأسعى للاستفادة من خبرتي من أجل رد الجميل إلى الجماهير عن طريق النتائج والألقاب، لأن النصر أكبر ناد في المنطقة ويمتلك قاعدة جماهيرية كبيرة.