الزمالك : مستحقات فرجاني ساسي وُضعت في حسابه البنكي

أكد عصام سالم المتحدث باسم نادي الزمالك، أن مستحقات فرجاني ساسي وضعت في حسابه البنكي.

وتشهد الفترة الأخيرة مفاوضات من جانب نادي الزمالك لتجديد عقد التونسي فرجاني ساسي الذي ينتهي تعاقده في يونيو المقبل.

وقال سالم خلال تصريخات تليفزيونية، "مستحقات فرجاني ساسي في

حسابه حاليًا وهي حوالي 500 ألف يورو".

وأضاف " اللاعب حصل على مستحقاته المتأخرة، وهو لديه الرغبة في التجديد، وذلك سيسهل مأمورية المفاوضات معه".

وأكمل " عرض الدحيل موجود، ولكن نراهن على الحب

الكبير الذي يشعر به في الزمالك، اللاعب وجد نفسه في القلعة البيضاء، ووضع نفسه في تاريخ النادي".

وأتم "سمعت أن الدحيل عرض على اللاعب 3 ملايين يورو، وهذا الرقم صعب أن يدفعه أي نادي في مصر، ولكن نحن كما قلنا نراهن على حب اللاعب للزمالك، فرجاني ساسي نجح وتوهج مع الأبيض ولم يفعل ذلك مع النصر".