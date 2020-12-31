رئيس بتروجت: تغيير " عبد العال" كان ضروريا.. والتأهل مازال في الملعب

اكد المهندس ابراهيم رمضان رئيس نادي بتروجت أن تغيير الجهاز الفني لفريق كرة القدم ، كان ضروريا في هذا التوقيت نظرا للحاق بقطار المنافسة بقوة للتأهل للدوري الممتاز.

وأضاف أن إدارة النادي وفرت كل الإمكانيات للجهاز الفني بما فيها اللاعبون الذين طلبهم الكابتن علاء عبد العال بجانب لاعبين ممميزين وقدامى بالفريق مثل ابو النجا ومحمود عماد وسامح ابراهيم ورشاد متولى لاعب منتخب الشباب وحسام وغيرهم ،مشيرا الى أن سوء التوفيق كان ملازماً للفريق في اللقاءات الأربعة الأخيرة مع السكة والترسانة وطنطا والمريخ بإستثناء الفوز في اللقاء

الأول امام كوكاكولا.

وقال رئيس نادى بتروجت أن هدف إدارة النادى هو الصعود بعد أن ضاع هدف التأهل الموسم الماضي بسبب نقطة واحدة ،ولن نرضى بغيرالتأهل لأن امكانيات اللاعبين جيدة ونوفر كل الإمكانيات اللازمة والمناخ المناسب لتحقيق النجاح.

وعن الجهاز الفني الجديد قال رمضان: الكابتن ياسر رجب المدير الفني الجديد كان مساعدا للكابتن علاء عبد العال، وكان مدربا في ناشئ الأهلي ايضا وهو ابن من ابناء النادي وسنوفر له ايضا كل الظروف

الممكنة لتحقيق هدف الصعود سريعا هذا الموسم لأن الفارق مع الأول المتصدر زد 4 نقاط فقط وبين الأول والأخير في الجدول 8 نقاط، لهذا كان لابد من تغيير الفكر والرؤية لإحداث الطفرة المطلوبة والتأهل.

وشدد على أنه طلب من اللاعبين في اجتماع معهم والجهاز الجديد بقيادة المدير الفني أن يركزوا في الفترة المقبلة ، لأن الصعود مازال في الملعب وعليهم أن يجمعوا نقاط الدور الأول فمازال هناك في الدور الأول فقط 27 نقطة وجمع نقاطها يعنى تصدر المجموعة خاصة لانعلم استمرار المسابقة من عدمه في حال حدوث اغلاق تام بسبب الموجة الثانية او الثالثة من كورونا وبالتالي المتصدر مع نهاية الدور الأول للمجموعة قد يحصل على تأشيرة التأهل للممتاز.