سوق الانتقالات | بريمن يتمسك ببقاء بومان ويمدد عقده

أعلن نادي فيردر بريمن الألماني، اليوم الأربعاء، عن تجديد عقد المدير الرياضي للنادي فرانك باومان لعام إضافي، ليبقى في بريمن حتى يونيو عام 2022.

وذكر بريمن في بيان أن التجديد لعام واحد فقط يرجع إلى حقيقة أن الإجتماع المقبل للأعضاء سيشهد انتخاب مجلس إشراف جديد، في الوقت الذي يخطط فيه منتقدو باومان للترشح.

وكان من المقرر عقد الإجتماع في نوفمبر الماضي، ولكن تم تأجيله بسبب فيروس كورونا المستجد.

وقال ماركو بود الرئيس التنفيذي للنادي في مؤتمر صحفي: “التمديد لعام واحد يحترم إحتمالية تشكيل مجلس إشراف جديد. إذا ما تم انتخاب المجلس الجديد فسيكون لديه عام للنظر في الأمور واتخاذ القرارات”.

وقال باومان، الذي يشغل المنصب منذ عام :2016 “لا يوجد مشكلة بالنسبة لي أن يتم تجديد عقدي لمدة عام واحد فقط، الشيء الأهم بالنسبة لي أن أشعر بالثقة هنا في النادي”.

ويحتل فيردر بريمن المركز الثالث عشر برصيد 14 نقطة في ترتيب الدوري الألماني.