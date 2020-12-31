بيان | إلغاء كأس أمم آسيا للشباب والناشئين 2020

أكد نائب رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم القطري سعود المهندي الأربعاء إلغاء مسابقتي كأس آسيا للشباب والناشئين 2020 المقررة إقامتهما في أوزبكستان والبحرين تواليًا، بسبب تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد.

وقال المهندي في تصريح لوكالة فرانس برس “قرار إلغاء بطولتي آسيا تحت 16 عامًا وتحت 19 عامًا جاء بناء على توصية من لجنة المسابقات”.

وأضاف “القرار أيضًا جاء في أعقاب إلغاء الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) مونديالي الشباب والناشئين، وستحتفظ كل من أوزبكستان والبحرين بحق استضافة النسختين المقبلتين من البطولتين القارتين عام 2023″.

وكان الاتحاد الآسيوي أرجأ بطولتي الفئتين اكثر من مرة، حيث كان حدد في وقت سابق شهري مارس وأبريل المقبلين موعدًا لإقامتهما قبل أن تم الغاؤهما وفقًا للمهندي.

وكان الاتحاد الدولي قرر إلغاء كأس العالم للشباب والناشئين لعام 2021 حيث كان من المفترض أن تستضيف بيرو نسخة تحت 17 عامًا، وإندونيسيا نسخة تحت 20 عامًا، على أن تحتفظ الدولتان بحق استضافة النسختين المواليتين من المونديالين.