يعتبر نادي المقاولون العرب والملقب بـ”ذئاب الجبل” من أنجح الأندية المصرية على الصعيد المحلي والأفريقي، ويحتل المركز الثالث حصدا للبطولات بعد أندية الأهلى والزمالك، وفي هذا السياق يستعرض موقع ميركاتو سجل بطولات المقاولون العرب المصري في سياق هذا التقرير الجديد من سجل البطولات.

يرجع تأسيس نادي المقاولون العرب الى الثلث الأخير من القرن العشرين وتحديداً في عام 1973، حيث تم إشهاره وترجع فكرة إنشائه للمرحوم المهندس “حسين عثمان” رئيس مجلس إدارة شركة المقاولون العرب في هذا الحين.

ويتخذ المقاولون العرب من مدينة القاهرة مقراً له بمنطقة الجبل الأخضر بطريق النصر بحي مدينة نصر، ويستقبل الفريق مبارياته على ملعب “المقاولون العرب” والذي يعتبر واحداً من أكبر استادات كرة القدم في مصر حيث يسع 40 ألف متفرجاً.

ويرجع أول لقب محلي تُوج به المقاولون العرب الى عام 1982 عندما فاز ببطولة الدوري المصري، أما أول لقب أفريقي فيرجع ايضا الى عام 1982 عندما فاز ببطولة أفريقيا للأندية أبطال الكأس.

وقدم نادي المقاولون أيضاً العديد من النجوم واللاعبين الذين برزوا على الساحة الأفريقية والعالمية وأبرزهم (كريم عبد الرزاق _ أنطوان بيل “حارس مرمي” _ جون أوتاكا _ اسماعيل ديفان _ سمير كمونه _ على شحاته _ محمد صلاح _ عبد الستار صبري _ محمد النني) وغيرهم.

إليكم سجل بطولات المقاولون العرب (محلياً)

كم عدد فوز المقاولون بالدوري المصري؟

حقق المقاولون بطولة الدوري المصري مرة واحدة موسم: (1982-83).

كم عدد فوز المقاولون ببطولة كأس مصر؟

حقق المقاولون كأس مصر 3 مرات أعوام: (1990, 1995, 2004).

كم عدد فوز المقاولون بكأس السوبر المصري؟

البطل مرة واحدة عام: (2004).

إليكم سجل بطولات المقاولون العرب (أفريقياً وعربياً)

بطولة أفريقيا للأندية أبطال الكأس

فاز المقاولون ببطولة افريقيا للاندية ابطال الكأس 3 مرات اعوام: (1982، 1983، 1996).

كأس السوبر الافريقي

حصد المقاولون المركز الثاني عام: (1997).

كأس العرب أبطال الكؤوس

حصد المقاولون المركز الثاني عام: (1991).

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