اخبار مصر | مسحة طبية جديدة لثنائي الزمالك

أكد محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول بنادي الزمالك المصري أن الثنائي محمود علاء ومحمد عبد السلام سيجريان مسحة جديدة اليوم الأربعاء، وينتظر الجهاز الطبي نتيجتها قبل السماح لهما بالإنخراط في التدريبات الجماعية.

وقال طبيب الزمالك في تصريحات للموقع الإلكتروني الرسمي لناديه اليوم الأربعاء إن محمود عبد الرحيم جنش، حارس مرمى الفريق، مازال يعاني من إصابة في العضلة الضامة ومازال تحت الملاحظة قبل أن يبدأ برنامجه التأهيلي تمهيدا للعودة والمشاركة في التدريبات الجماعية.

وأضاف أن الظهير الأيسر محمد عبد الشافي يؤدي برنامجًا خاصًا بعد ألتئام الكسر بشكل كبير قبل السماح له بخوض التدريبات الجماعية والإحتكاكات في الكرات المشتركة.

وانتظم طارق حامد لاعب الفريق في التدريبات الجماعية بعد تعافيه من الإصابة بفيروس كورونا وسلبية المسحة التي خضع لها اللاعب خلال الأيام الماضية.

كان حامد قد خضع لمسحة أولى يوم الأحد الماضي وجاءت نتيجتها سلبية، ثم خصع لمسحة جديدة أمس الثلاثاء أكدت شفاءه من فيروس كورونا.

ويستعد الفريق الأبيض لمواجهة إنبي على ملعب (بتروسبورت) في الثاني من يناير القادم، ضمن المرحلة الخامسة لبطولة الدوري المصري.