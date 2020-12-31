شاهد: لاعب يخلع سرواله في الدوري الباراجواياني احتفالًا بإحراز هدف

أثار مهاجم بوروسيا مونشنجلادباخ وأوجسبورج الألمانيين السابق، راؤول بوباديلا جدلاً أثناء اللعب مع فريق “جواراني” في موطنه باراجواي.

سجل اللاعب البالغ من العمر 33 عامًا هدفًا متأخرًا لصالح جواراني ليمنحهم الفوز بنتيجة (3-1) على فريق “ليبرتاد أسونسيون” في إياب ربع نهائي دوري الدرجة الأولى الباراجوياني، الأسبوع الماضي.

نزع بوباديلا قميصه بعد تسجيل الهدف، لكنه سحب بعد ذلك جزء من سرواله القصير (شورت) لأسفل على مرأى من الكاميرا.

لم ير الحكم الحادث أثناء المباراة، لكن أظهرت صورًا لاحقًا على مواقع التواصل الإجتماعي، أن اللاعب كشف جزءًا من قضيبه.

تحدث بوباديلا إلى وسائل الإعلام المحلية بعد المباراة وكان لديه مخاوف بشأن ما قد تفكر فيه زوجته، حيث قال بخجل إنه يأمل ألا تكون هذه الإيماءة قد أساءت إليها.

وقال: “آسف على احتفالي، آمل ألا ترى زوجتي ذلك. يجب أن تظل هادئة”

وقد يواجه بوباديلا إيقافًا لمدة طويلة، بعد أن فتح اتحاد باراجواي لكرة القدم تحقيقًا، بعد انتشار المقطع على وسائل التواصل الاجتماعي.

وعلق مسؤول من اتحاد باراجواي لكرة القدم، يُدعى ‘راؤول برونو’ على هذه الحادثة، قائلًا: “لقد بدأنا الإجراءات الرسمية، حيث لم نتلق أي شكاوى مكتوبة أو أي شيء من حكم المباراة”.

وأضاف: “حصلنا على معلومات من الإنترنت والصحف والأشرطة، وقادونا إلى هذا التحقيق”.

وأتم: “لقد أبلغنا راؤول بوباديلا، ولديه ثلاثة أيام للاستئناف”.

ومنذ ذلك الحين، فاز جواراني بمباراة نصف النهائي أمام فريق “جوايرينا” وسيواجه “أوليمبيا أسونسيون” في المباراة النهائية مساء الغد.